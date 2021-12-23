Ограничение движения ввели на участке автодороги «Атырау-Уральск»

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Ограничение для грузового и общественного транспорта ввели на автодороге «Атырау-Уральск» км 375-492, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в Западно-Казахстанской области (ограничение видимости, метель) с 00:00 (по времени Нур-Султана) 23 декабря введено ограничение движения для грузового с прицепом и полуприцепом и общественного автотранспорта на автодороге «Атырау-Уральск» км 375-492 участок между посёлком Чапаево и городом Уральск», - говорится в сообщении ведомства.

В целях недопущения чрезвычайных ситуаций и вашей безопасности автомобилистам рекомендуется воздержаться от дальних поездок.

Ранее в связи с ухудшением погодных условий было закрыто движение на автодороге республиканского значения «Екатеринбург – Алматы» (участок Нур-Султан - Темиртау, км 1291-1426) для всех видов транспортных средств.