Огонь VI летней Спартакиады страны зажгли в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Выявить сильнейших спортсменов страны - шестые летние спортивные игры Казахстана стартовали в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Торжественное открытие VI летней Спартакиады Республики Казахстан состоялось на Центральном стадионе. Для многочисленных зрителей красочного шоу подготовили театрализованное представление «Бабалар рухы».

С открытием значимого спортивного мероприятия, которое проводится каждые четыре года, собравшихся поздравил министр культуры и спорта РК Асхат Оралов.

«В этом году в Спартакиаде Республики Казахстан принимают участие более 1 000 спортсменов из всех регионов страны. Это одно из важных спортивных событий в истории Казахстана. Основная цель Спартакиады - выявить сильнейших спортсменов для национальных сборных команд по летним видам спорта, определить претендентов на международные соревнования, в том числе, лицензионные - на Олимпийские игры Париж-2024. В стране по поручению Президента созданы все условия для поддержки и гармоничного развития молодежи, чтобы они смогли систематически заниматься спортом. Тому доказательство - победы наших спортсменов на международных соревнованиях. Они служат примером для подрастающего поколения» , - сказал Асхат Оралов.

Министр культуры и спорта РК выразил благодарность акимату, жителям Жамбылской области за поддержку инициативы о проведении торжественного открытия Спартакиады.

Состоялось вручение Почетной грамоты Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева личным тренерам спортсменов, недавно ставших призерами чемпионата мира по боксу в Ташкенте.

Как сообщалось ранее, чемпиона мира по боксу в Ташкенте Асланбека Шымбергенова, серебряного призера чемпионата Дулата Бекбауова и воспитавших их тренеров Ермека Ертаева и Нурлана Акурпекова с почестями встретили в Таразе.

Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов отметил, что для жамбылцев большая честь - проведение торжественной церемонии открытия Спартакиады в Таразе.

«Здоровая молодежь – это здоровая нация. Главная цель Спартакиады - развитие массового спорта, формирование здорового образа жизни, пропаганда физической культуры и спорта. Для нас большая гордость и радость - проведение церемонии открытия Спартакиады на священной аулиеатинской земле. Жамбылская область взрастила не одно поколение спортсменов, достойно представляющих наш регион на различных соревнованиях. Мы гордимся нашими олимпийскими чемпионами. Желаю успехов всем спортсменам и тренерам», - сказал аким области и объявил Спартакиаду открытой.

Затем состоялось зажжение огня Спартакиады.

Торжественная церемония завершилась концертной программой с участием звезд отечественной эстрады и местных артистов, отметили в пресс-службе акима Жамбылской области.



