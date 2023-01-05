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    Огонь по нападающим был открыт задолго до выступления Президента в ходе трагического января – генпрокурор РК

    5 Января 2023, 10:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Генеральный прокурор РК Берик Асылов сообщил, что огонь по нападающим был открыт задолго до выступления Президента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Первый раз боевое оружие силовики применили 5 января при обороне резиденции Президента. Далее силовики применяли оружие при отражении атак на здания полиции, акиматов и других объектов, то есть, когда беспорядки перешли в насильственную фазу. Затем при зачистке городов от вооруженных боевиков. Огонь по нападающим был открыт задолго до известного выступления Президента», - сказал Берик Асылов, выступая на пленарном заседании Мажилиса.

    Глава ведомства отметил, что все дискуссии по этому поводу намеренно уводят в сторону общественное мнение.

    «Фактически силовикам не нужно специального канала для того, чтобы стрелять на поражение по преступникам. Есть прямая норма закона», - заявил Берик Асылов.

    По его словам, такие нормы прописаны в законодательстве о правоохранительной службе, по противодействию терроризму, которые позволяют применять боевое оружие при угрозе жизни и здоровью людей.

    На прошлой неделе мажилисмен Едил Жанбыршин предложил генеральному прокурору и руководителям силовых структур прийти в Мажилис и ответить на волнующие казахстанцев вопросы о январских событиях.

    Сегодня на пленарном заседании Мажилиса перед депутатами выступает генеральный прокурор РК Берик Асылов с устным ответом на запрос депутатской группы «Жаңа Қазақстан» о трагических событиях, произошедших в январе прошлого года. Ранее в Мажилисе организовали выставку, на которой показали оружие, изъятое у участников январских беспорядков прошлого года.


    Фото: Pavel Mikheyev/REUTERS

    Автор:

    Серик Сабеков

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