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    Официальный комментарий МИД РК к заявлению миссии БДИПЧ ОБСЕ

    21 Ноября 2022, 19:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Опубликован официальный комментарий МИД РК к Заявлению о предварительных выводах и заключениях миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за президентскими выборами 2022 года, передает МИА «Казинформ».

    «Заявление о предварительных выводах и заключениях миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за внеочередными президентскими выборами в Казахстане, состоявшимися 20 ноября 2022 года, страдает отсутствием объективности и ставит под вопрос эффективность БДИПЧ как важного института организации, который до настоящего времени пользовался поддержкой нашей республики.

    Как известно, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) обладает мандатом по оказанию помощи государствам-участникам ОБСЕ в их деятельности, направленной на то, чтобы «обеспечить полное уважение прав человека и основных свобод, действовать на основе законности, проводить в жизнь принципы демократии» (Хельсинский документ 1992 г.).

    В заявлении же содержится набор типичных для БДИПЧ ОБСЕ трафаретных и предвзятых выводов, демонстрируется полное нежелание воспринять развитие внутренней ситуации в нашей стране. В деятельности группы наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ и ее руководства явно прослеживалось недоверие к проводимым Президентом Казахстана реформам, направленным на трансформацию страны, превращение ее в передовое общество, основанное на верховенстве закона.

    Заявление миссии БДИПЧ ОБСЕ, содержащее голословные и неподтвержденные фактами обвинения, диссонирует с выводами миссий всех авторитетных международных организаций, также наблюдавших за выборами, что вновь показывает его предвзятость.

    Заявление БДИПЧ ОБСЕ по своему содержанию свидетельствует об отсутствии стремления к развитию долгосрочного и конструктивного сотрудничества с казахстанскими властями, что, несомненно, будет принято во внимание», - говорится в публикации пресс-службы МИД РК.
    ОБСЕ МИД РК Выборы Президентские выборы - 2022
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