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    Официальных предложений по созданию «газового союза» не получали - Алихан Смаилов

    11 Января 2023, 11:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов прокомментировал возможность создания тройственного «газового союза» в составе Казахстана, Узбекистана и РФ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы на настоящий момент официальных предложений по созданию тройственного газового союза не получали. Когда получим, тогда и будем рассматривать», - сообщил журналистам Алихан Смаилов после заседания Правительства.

    По словам Премьер-Министра, сейчас проходят двусторонние переговоры по сотрудничеству в сфере обеспечения газом с Россией.

    «В настоящее время мы ожидаем очередного раунда переговоров с «Газпромом» в ближайшее время. Все эти отношения будут строиться на коммерческих и взаимовыгодных условиях. Мы продолжаем работу в двустороннем формате», - сказал глава Правительства.

    Ранее пресс-секретарь Президента Республики Казахстан Руслан Желдибай сообщал, что в ноябре ходе переговоров в Кремле президентов Казахстана и России речь шла о создании «тройственного газового союза» в составе России, Казахстана, Узбекистана, с целью координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Премьер-министр РК Энергетика Россия Узбекистан Алихан Смаилов
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