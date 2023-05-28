Официальные места для купания определили в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области определены 25 официальных мест для купания, подавляющее большинство из которых - частные пляжи. В ДЧС региона рассказали о проводимой работе по предупреждению чрезвычайных происшествий на водоемах в купальный сезон, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На территории области имеется 25 официальных мест для купания и отдыха людей, из них 7 коммунальных и 18 частных пляжей. В этом году планируется открыть коммунальный пляж в Рудном. Проведенными рейдами и статистикой несчастных случаев выявлено 228 стихийных мест на водоемах, где традиционно купается население. В запрещенных местах у водоемов установлено 95 предупреждающих и запрещающих знаков, дополнительно планируем установить более 100, всего на водоемах установлено 542 знака»,- сказал заместитель руководителя областного ДЧС Азамат Оримбаев.

Департаментом в купальный период планируются ежедневно выставлять мобильные спасательные посты (моторные лодки) для обеспечения безопасности населения. В частности, по реке Тобыл в границах городов Костанай и Тобыл, на реке Шортанды в границах Житикары и на плотине Акжарского водохранилища на административной территории Ашутастинского сельского округа города Аркалыка. Пост будет и на популярном для костанайцев Каратомарском водохранилище.

«Ежедневно на организацию и проведение профилактических мероприятий в купальный период привлекается более 80 человек личного состава департамента, подготовлено 18 единиц плавательных средств и 8 единиц высоко проходимой техники. Также на базе спасательного отряда проводится обучение общественных спасателей с выдачей справок установленного образца. В этом году обучение проходят 15 человек, всего прошли подготовку 101 спасатель-дружинник. Также водолазами департамента проводится обследование акватории коммунальных пляжей»,- добавил Оримбаев.



