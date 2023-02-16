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    Официальная позиция Погранслужбы соответствует позиции следствия по делу Челаха

    16 Февраля 2023, 12:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК – директор Пограничной службы Ерлан Алдажуманов прокомментировали обращение Владислава Челаха к Президенту, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    «Комментировать здесь что-то излишне. В тот год, когда это случилось, уголовное дело шло, там, я думаю, разобрались в полном объеме. Уголовное дело шло, следствие прошло в полном объеме и результаты доведены до логического конца. Если будут заявления, то давайте будем смотреть уже по ходу заявления - о чем речь идет. Потому что я сейчас не представляю, что он хочет сказать», - сказал Ерлан Алдажуманов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

    Спикер добавил, что официальная позиция Погранслужбы соответствует позиции следствия.

    Ранее в СМИ сообщалось, что приговоренный к пожизненному заключению за убийство 15 человек на пограничном посту «Арканкерген» Владислав Челах, обратился к Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Было отмечено, что он готов рассказать, что на самом деле произошло в тот день 10 лет назад.

    Автор:

    Серик Сабеков

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