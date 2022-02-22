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    Официальная позиция Казахстана разрабатывается - Мухтар Тлеуберди о признании ДНР и ЛНР

    22 Февраля 2022, 11:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК, министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди прокомментировал указы, подписанные Президентом РФ Владимиром Путиным о признании ДНР и ЛНР, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее сообщалось, что Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик и заключила с ними договоры о дружбе, сотрудничестве и помощи.

    «Позиция Казахстана в данном случае, если мы говорим о напряжении вокруг Донецкой и Луганской народных республик, то, как вы знаете, президент России подписал указ о признании данных республик. Во-первых, нужно исходить из анализа причин, почему Россия приняла такое решение. Понятно, что отсутствуют договоренности между западом и Россией по системе безопасности. Как вы знаете, российская сторона направила проекты соглашений между Россией и США, а также проект соглашений между РФ и НАТО. Но данное соглашение на данный момент не достигнуто. Во-вторых, участники «нормандского формата» не способны и не достигли взаимопонимания по путям реализации минских соглашений. Это тоже одна из причин. В-третьих, мы говорим о гуманитарном кризисе в Донецкой и Луганской республиках. Вы знаете, что потоки беженцев сейчас направились из этих республик в сторону России», - пояснил Мухтар Тлеуберди журналистам в кулуарах заседания Правительства.

    По словам министра, официальная позиция Казахстана по поводу указа о признании ДНР и ЛНР сейчас разрабатывается.

    «В ближайшие часы состоится Совет безопасности Казахстана, на котором мы официально примем официальную позицию Казахстана. Но должен заверить, что вопрос о признании Казахстаном Донецкой и Луганской народных республик не стоит. Мы исходим из основ международного права и основных принципов Устава ООН», - сообщил министр иностранных дел.

    «Понятно, что ситуация сейчас ухудшается, напряжение растет. Поэтому Казахстан готов и призывает все международное сообщество к применению дипломатических усилий по разрешению», - отметил Мухтар Тлеуберди.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    МИД РК Россия Украина Международная деятельность РК
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