Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.29 eur/kzt 501.21

    rub/kzt 6.87 cny/kzt 68.83
Прогноз погоды
Астана-15-17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Официальная церемония встречи Президента Казахстана состоялась в Абу-Даби

    17 Января 2023, 14:27

    АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - Официальная церемония встречи Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялась перед Дворцом Президента Объединенных Арабских Эмиратов «Аль-Ватан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В честь прибытия Главы государства были произведены артиллерийские залпы и исполнен государственный гимн Казахстана.

    Касым-Жомарт Токаев и шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян тепло поприветствовали друг друга. Затем командир роты Почетного караула отдал рапорт.


    Фото: t.me/aqorda_resmi

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Арабские эмираты Видео
    Новости по теме
    Новости по теме
    Президент РК провел встречу с гендиректором Abu Dhabi Ports Group
    Глава государства выразил соболезнования Президенту Непала в связи с крушением самолета
    К 2035 году в Казахстане будет введено 6,5 ГВт возобновляемых энергетических ресурсов – Президент
    Касым-Жомарт Токаев выступил на церемонии открытия саммита «Неделя устойчивого развития Абу-Даби»
    Популярное
    1 Телевидение и радио отключат в Казахстане 18 января
    2 Назначен заместитель акима Павлодарской области
    3 Назначен аким Баянаульского района Павлодарской области
    4 Развитие пригородов Астаны обсудили в Правительстве
    5 Запретили фотографироваться: в «Шымбулаке» ответили на возмущения алматинки
    Новости партнеров