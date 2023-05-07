Офицеры должны защищать, так меня научили – как житель Астаны спас жизнь прохожему

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Житель Астаны Рустем Садыков в прошлом году спас от смерти прохожего, который, как оказалось, перенес очередной инсульт. Он оказал первую помощь совершенно незнакомому человеку, провел с ним первые сутки в больнице и продолжает узнавать о его самочувствии по сей день, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я хорошо помню тот жаркий летний день. Это было 4 августа 2022 года. Я шел по улице Жангельдина с работы. Около 17 часов 30 минут увидел пожилого мужчину. Он шел, шатаясь, и вдруг остановился. Я шел к нему навстречу и спросил, все ли у него в порядке. В ответ он попросил сопроводить его до дома, ему было плохо, у него кружилась голова и потемнело в глазах. Сначала он опирался на меня, но потом совсем не смог идти, я поднял его на руки и донес до квартиры, положил его на диван. Голову уложил на подушку, дал воды», - рассказал Рустем Садыков.

От приложенных усилий мужчине не становилось легче. Он потерял сознание на мгновение, Рустем Садыков, вызвав скорую, начал оказывать первую медицинскую помощь. Пока ожидал скорую, старался с ним все время разговаривать, чтобы он был в сознании. Во время разговора больной представился как Владимир Александрович.

«Когда врачи прибыли, они измерили давление, и предположили, что у него инсульт. Потом я помог медбрату донести Владимира Александровича до машины, поехал с ним в больницу. По дороге в больницу сообщили о произошедшем родственникам. В больнице его сразу направили в реанимационное отделение. Супруга и родственники приехали на следующий день, так как были где-то за пределами города. Они меня поблагодарили, взяли мои контакты. И после этого я уехал домой», - вспоминает герой.

По его словам, он продолжал беспокоиться о Владимире Александровиче, навестил его в больнице, принес гостинцы. Сейчас он периодически созванивается с супругой спасенного. Как оказалось, Рустем Садыков спас генерала высшего командования Министерства обороны РК в запасе. Он пролежал в реанимации 2 месяца, у него пропал слух, он не мог говорить и двигаться. И только в марте текущего года пришел в себя после двух курсов реабилитации, речь немного восстановилась, но она все еще невнятная.

«Недавно мне его супруга позвонила, и поблагодарила еще раз: «Рустем Муратович, если бы не Вы, то генерал бы умер», - поделился Рустем Садыков.

В ходе разговора со случайным спасателем выяснилось, что и сам Рустем Садыков – офицер в запасе. Он работал в правоохранительных органах в Усть-Каменогорске, но чуть больше 2 лет назад переехал в Астану по семейным обстоятельствам. В настоящее время работает в сфере безопасности.

Сам себя героем Рустем Садыков не считает.

«Офицеры должны защищать, так меня научили», - заключил он.



