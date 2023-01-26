Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.04 eur/kzt 504.09

    rub/kzt 6.74 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    Одобрены меры по развитию направлений сотрудничества стране ЕАЭС в сфере водородной энергетики

    26 Января 2023, 05:55

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила доклад «Об итогах анализа о перспективах развития водородной энергетики в Евразийском экономическом союзе»» и приняла рекомендацию, направленную на развитие сотрудничества стран Евразийского экономического союза в этой сфере. Документы подготовлены в целях реализации основных направлений промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза до 2025 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

    Доклад содержит информацию о комплексном анализе основных технологий производства, транспортировки, хранения и применения водорода; обзор мирового опыта в сфере водородной энергетики на примере отдельных стран, тенденций развития водородной энергетики в государствах ЕАЭС.

    Особое внимание в документе уделено анализу потенциальных возможностей и сдерживающих факторов для развития водородной энергетики, соответствующих проектов в странах Союза. Также зафиксированы основные точки и цели развития для каждого государства - члена с учетом степени сформированности нормативно-правовой базы отрасли, ресурсов и потенциала страны, определены цели, предложены направления для дальнейшего развития отрасли.

    «Для продвижения в Союзе водородной энергетики необходимо уделять особое внимание содействию научно-технической кооперации наших стран, созданию новейших разработок, опытных образцов комплектующих и готовой продукции по трем направлениям. Это производство водорода, транспортировка, хранение и применение водорода (на транспорте, в промышленном производстве)», – отметил министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.

    В рекомендации определены перспективные направления развития научно-технического сотрудничества в сфере водородной энергетики в ЕАЭС, такие как производство низкоуглеродного водорода методом электролиза воды за счет использования электрической энергии АЭС, малых ГЭС и ВИЭ; производство низкоуглеродного водорода различными методами из углеводородов; компримирование, ожижение, хранение и транспортировка водорода; водородный транспорт и инфраструктура, необходимая для его применения; материалы для твердооксидных электролизеров и топливных элементов, а также для применения перспективных технологий хранения водорода.

    Реализация рекомендации будет способствовать развитию кооперационных связей государств Союза в сфере водородной энергетики, научно-техническому сотрудничеству, обмену опытом государств-членов по ключевым водородным технологиям и проектам, стимулированию совместных научных исследований и разработке технологий силами организаций стран «пятерки» по перспективным направлениям сотрудничества в названной сфере.

    «Принятие рекомендации – первый шаг по налаживанию кооперационного взаимодействия государств-членов ЕАЭС в сфере водородной энергетики», – подчеркнул Артак Камалян.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Энергетика ЕАЭС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Утверждена повестка предстоящего в Алматы заседания Евразийского межправсовета
    «КазМунайГаз» и ENI договорились построить гибридную электростанцию в Мангистауской области
    Узбекистан и «Газпром» подписали дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли
    Более 113 млн тонн угля добыто в Казахстане в 2022 году
    Популярное
    1 За 1,5 млн тенге продали новорожденную девочку акушерки в Таразе
    2 Казахстан завоевал второе «золото» ЧА-2023 по боксу до 22 лет
    3 ЦИК зарегистрировала новоизбранных депутатов Сената Парламента РК
    4 Девять медалей завоевала женская сборная Казахстана на ЧА-2023 до 22 лет по боксу
    5 По 11 специальностям можно бесплатно пройти обучение в Атырау
    Новости партнеров