Одного метра достиг перелив через гребень плотины в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На Сергеевском водохранилище в Северо-Казахстанской области перелив через гребень плотины по данным на 8.00 часов составляет 102 см. Об этом сообщили в филиале РГП «Казгидромет», передает корреспондент МИА «Казинформ».

За сутки в водохранилище прибыло 117 млн кубических метров воды. Перелив за сутки увеличился от 5 до 102 см, уровень воды поднялся на 97 см – до 902 см. Река Есиль у Сергеевки поднялась на 294 см. Уровень воды составил 512 см, при этом критическое значение – 1,5 тысячи см. Заметно увеличился приток воды по реке Есиль у села Крещенки – на 446 см за сутки. На некоторых гидропостах, напротив, отмечается спад.

На малых реках вода прибывает. За сутки изменения составили от 295 до 10 см. Исключение - река Муккыр, где вода ушла – минус 3 см.

Перелив талых вод через республиканские автодороги в районе им. Г.Мусрепова, по информации департамента по чрезвычайным ситуациям, ночью прекратился.



