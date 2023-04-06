Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.82 eur/kzt 489.75

    rub/kzt 5.46 cny/kzt 65.18
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Одного метра достиг перелив через гребень плотины в СКО

    6 Апреля 2023, 08:44

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На Сергеевском водохранилище в Северо-Казахстанской области перелив через гребень плотины по данным на 8.00 часов составляет 102 см. Об этом сообщили в филиале РГП «Казгидромет», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    За сутки в водохранилище прибыло 117 млн кубических метров воды. Перелив за сутки увеличился от 5 до 102 см, уровень воды поднялся на 97 см – до 902 см. Река Есиль у Сергеевки поднялась на 294 см. Уровень воды составил 512 см, при этом критическое значение – 1,5 тысячи см. Заметно увеличился приток воды по реке Есиль у села Крещенки – на 446 см за сутки. На некоторых гидропостах, напротив, отмечается спад.

    На малых реках вода прибывает. За сутки изменения составили от 295 до 10 см. Исключение - река Муккыр, где вода ушла – минус 3 см.

    Перелив талых вод через республиканские автодороги в районе им. Г.Мусрепова, по информации департамента по чрезвычайным ситуациям, ночью прекратился.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Происшествия Паводок МЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Землетрясение магнитудой 4.0 произошло в Казахстане
    23 человека спасли на дорогах в Актюбинской области за сутки
    100 человек из горящего дома спасли в Таразе
    Всю ночь искали заблудившуюся в горах женщину в Алматинской области
    Популярное
    1 Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
    2 О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
    3 Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
    4 Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
    5 На реках трех регинов возможно повышение уровня воды
    Новости партнеров