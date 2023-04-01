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    ОДКБ проведет комплекс учений на территории стран-членов в 2023 году

    1 Апреля 2023, 08:58

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – В период с 28 по 30 марта в Объединенном штабе ОДКБ состоялись первые штабные переговоры по организации и проведению совместных учений с Войсками (Коллективными силами) ОДКБ, спланированных к проведению в 2023 году, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Объединенного штаба.

    В переговорах приняли участие представители заинтересованных министерств и ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, а также Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ.

    Сообщается, что в 2023 году комплекс учений с Войсками (Коллективными силами) ОДКБ будет проведен в форме совместного оперативно-стратегического учения «Боевое братство», которое является высшей формой совместной подготовки в формате Организации. В разных регионах зоны ответственности ОДКБ будут задействованы все элементы системы коллективной безопасности.

    В ходе переговоров рассмотрены и обсуждены основы замыслов проведения совместных учений, составы привлекаемых на учения органов управления и войск, вопросы организации руководства, а также всестороннего обеспечения совместных и специальных учений.

    В рамках проведения совместного оперативно-стратегического учения «Боевое братство-2023» спланирован комплекс мероприятий.

    Совместную деловую игру планируется провести с использованием возможностей технических средств Центра кризисного реагирования ОДКБ и пунктов управления национальных органов стран ОДКБ.

    На территории Беларуси спланированы совместные и специальные учения, объединяющие подготовку различных компонентов Войск (Коллективных Сил) ОДКБ:

    - совместное учение с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2023» с отработкой задач по применению сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в целях урегулирования кризисной ситуации в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности ОДКБ;

    - специальное учение с силами и средствами разведки «Поиск-2023»;

    - специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения Войск (Коллективных сил) ОДКБ «Эшелон-2023».

    Кроме того, в Беларуси будет впервые проведено специальное учение с совместным формированием радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения «Барьер-2023». Спланировано также специальное учение с подразделениями МЧС, выделенными в состав формирований сил специального назначения КСОР ОДКБ «Скала-2023».

    На завершающем этапе совместного оперативно-стратегического учения «Боевое братство-2023» в центральноазиатском регионе коллективной безопасности планируется проведение совместного учения с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2023». На территории Кыргызстана будут отрабатываться задачи постконфликтного урегулирования в кризисной зоне проведением миротворческой операции с применением сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в интересах поддержания мира и безопасности.

    При проведении мероприятий оперативной и боевой подготовки будет продолжена практика привлечения представителей оборонных ведомств, базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций на совместные учения в целях исследования актуальных проблем развития сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ.

    Автор:

    Нарымбек Исмагулов

    ОДКБ Учения
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