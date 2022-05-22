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    Одиннадцать молочно-товарных ферм строят в СКО

    22 Мая 2022, 05:50

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за три года построили 22 молочно-товарные фермы, на которые трудоустроили 650 сельчан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    О развитии животноводства в регионе аким области Кумар Аксакалов доложил на встрече с жителями села Кишкенеколь Уалихановского района.

    «В этом году строят еще 11 молочно-товарных ферм и две откормочные площадки. Одна из них - в Акжарском районе, вторая - в Уалихановском. В вашем районе этот проект реализует товарищество «Орда Солтүстік KZ». Отмечу, что государство оказывает помощь при приобретении скота. Например, одна голова скота молочного направления, привезенного из дальнего зарубежья, обходится в 1,2 млн тенге. За него выплачивается субсидия в 400 тыс. тенге. Если каждая голова даст 5 тыс. литров молока, в среднем будет выплачено 180-220 тыс. тенге субсидий. В целом, государство покрывает половину расходов на приобретение скота», - сказал К. Аксакалов.

    Общение акима области с сельчанами длилось более двух часов. Это пятая встреча главы региона с населением.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Сельское хозяйство
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