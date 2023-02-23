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    Одиннадцать автомобилей столкнулись на трассе в Актюбинской области

    23 Февраля 2023, 13:37

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –Массовое ДТП произошло на трассе в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы МВД РК.

    23 февраля на автодороге Самара–Шымкент в близи поселка Маржанбулак столкнулись 11 автотранспортных средств. По предварительным данным ДТП произошло из-за плохой видимости.

    Жертв и пострадавших нет.

    Полицейские предупреждают участников дорожного движения о строгом соблюдении скоростного режима, безопасной дистанции и правил маневрирования.



    Кадр из видео/ t.me/POLICE_of_KZ

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Актюбинская область ДТП Происшествия Транспорт Дороги
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