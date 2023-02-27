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      Северо-Казахстанская область

    Один миллиард тенге выделили на содержание дорог в СКО

    27 Февраля 2023, 12:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на содержание дорог областного и районного значения выделили один миллиард тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На заседании общественного совета руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Максат Баяхмет сообщил, что сейчас идут конкурсные процедуры по определению подрядчиков.

    «В этом году внесены изменения в договоры государственных закупок в части качества выполняемых работ. На период проведения конкурсных процедур заключены договора на зимнее содержание с пятью организациями по 13 районам. На зимнем содержании автодорог областного значения задействованы 142 единицы техники», - проинформировал М.Баяхмет.

    Он добавил, что началась подготовка к паводкам. В марте подрядчики проведут обследование и осмотр мостов, путепроводов, струенаправляющих дамб и участков автомобильных дорог, которые наиболее подвержены паводку. С наступлением весеннего половодья откроют водопропускные трубы. Их на областных дорогах 549 штук.

    На ремонт дорог в этом году в регионе выделили почти 20 млрд тенге.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Дороги
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