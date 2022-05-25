Один казахстанский вуз попал в престижный рейтинг топовых университетов мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В престижный академический рейтинг топовых университетов мира попал всего один казахстанский вуз. Рейтинг выделяет 2 тыс. лучших вузов среди почти 20 тыс. учебных заведений по всей земле, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

Один из самых весомых рейтингов высших учебных заведений – это академический рейтинг университетов мира, который составляет Center for World University Rankings (CWUR). В отличие от прочих, рейтинг CWUR не полагается на опросы и данные, предоставленные самими университетами.

Рейтинг составлен на основе объективного анализа по четырем ключевым направлениям:

- уровень образования, учитывающий академические успехи выпускников;

- потенциал трудоустройства, учитывающий выпускников, занимающих руководящие должности в крупных компаниях;

- качество преподавательского состава, учитывающее преподавателей, получивших престижные академические награды;

- научно-исследовательский потенциал, учитывающий исследовательские работы, публикации в ведущих журналах, влияние на академическую среду и цитируемость научных работ.

В 2022 году оценку получили почти 20 тыс. вузов по всей земле. В результате был составлен список из 2 тыс. лучших учебных заведений — GLOBAL 2000.

Среди всех вузов Казахстана в престижный рейтинг CWUR вошел только Назарбаев Университет (1 765-е место в ТОП-2000 среди 19,8 тыс. вузов мира).

Назарбаев Университет – не только единственный казахстанский вуз, но и единственный вуз в Центральной Азии, попавший в рейтинг.

Казахстану есть к чему стремиться. Среди стран СНГ в рейтинг вошли сразу 42 вуза из России, шесть вузов из Украины, два вуза из Беларуси. У Армении и Азербайджана так же, как и у РК, в данном рейтинге всего по одному вузу. Среди тюркских государств у Турции в рейтинг попали сразу 56 высших учебных заведений.

Среди азиатских стран в целом лучший показатель — у Японии: Токийский университет занял 13-е место. Среди стран СНГ — у России: МГУ оказался на 202-м месте.

В ТОП-5 лучших из лучших попали три американских (Гарвардский университет, Массачусетский институт технологий и Стэндфордский университет) и два британских вуза (Кембриджский и Оксфордский университеты).

Заметим, количество вузов в РК планомерно сокращается: ликвидируются слабые учебные заведения, усиливается контроль над уровнем образования. Так, на начало 2021/2022 учебного года в стране работали 122 вуза, из которых 74,6% находились в частной, 23,8% — в государственной, 1,6% — в иностранной собственности. Для сравнения: пять лет назад в РК действовали 125 вузов, десятилетием ранее — 146, а двадцать лет назад — 185 вузов.

Среди работающих сегодня в стране числится 83 университета (включая исследовательские), 16 академий, 12 институтов и приравненных к ним консерваторий, высших школ и высших училищ, девять национальных высших учебных заведений и два национальных исследовательских университета.

В вузах республики занято 36,4 тыс. преподавателей, из которых 2,6 тыс. (7,3%) имеют ученую степень доктора наук, 11,1 тыс. (30,6%) — кандидаты наук, 2,4 тыс. (6,5%) имеют звание профессора, 5,2 тыс. (14,4%) — доцента. Численность преподавателей, имеющих ученую степень доктора философии (PhD), составила 3,4 тыс. человек (9,4%), доктора по профилю — 138 человек (0,4%), академическую степень магистра — 13,8 тыс. человек (38%).

Численность студентов на начало учебного года составила 575,5 тыс. человек, за год показатель практически не изменился. По итогам 2020 года валовой охват населения республики высшим образованием достигал 64,1%, против пиковых 67% годом ранее.