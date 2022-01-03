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    Один из кластеров XXIV зимних Олимпийских игр закрывают для туристов

    3 Января 2022, 16:15

    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Район Чунли города Чжанцзякоу – один из кластеров спортивных соревнований XXIV зимних Олимпийских игр – закрывают для туристов с 4 января по 30 марта 2022 года, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В соответствии с сообщением управления культуры и туризма г.Чжанцзякоу для обеспечения проведения крупных международных мероприятий и подготовительных работ к ним, район Чунли с его горнолыжными базами не будет принимать туристов с 4 января по 30 марта текущего года.

    Район Чунли города Чжанцзякоу (провинции Хэбэй, КНР) расположен на высоте 800 – 2200 метров над уровнем моря. Здесь построены четыре соревновательные площадки зимней Олимпиады – Национальный центр прыжков с трамплина, Национальный центр лыжного спорта, Национальный центр биатлона и Снежный парк Genting.

    На этих спортивных объектах состоятся соревнования по прыжкам с трамплина, лыжным гонкам, биатлону, фристайлу, сноуборду и другим дисциплинам.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

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