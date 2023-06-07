Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Один из двух пропавших в Атырауской области пастухов найден мертвым

    7 Июня 2023, 22:44

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Один из двух пропавших в Атырауской области в конце мая пастухов найден мертвым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в отделе полиции Жылыойского района, поиски вышедшего 24 мая из крестьянского хозяйства и обратного не вернувшегося 37-летнего пастуха прекращены. Его тело было обнаружено в 40 километрах от районного центра - города Кульсары. Крестьянское хозяйство, откуда он вышел, расположено в 70 километрах от города. Для поисков пропавшего был задействован вертолет МИ-8 АО «Казавиаспас».

    Полиция расследует причины смерти мужчины.

    Поиски пропавшего человека продолжаются в Курмангазинском районе области, где мужчина, 1963 года рождения, 26 мая около вышел на поиски скота из крестьянского хозяйства в населенном пункте Кошалак, расположенном в 120 километрах от райцентра, и не вернулся.

    Как ранее сообщалось, двое пастухов пропали в Атырауской области.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
    Лесной пожар произошел в горах ВКО
    4 человека погибли в ДТП в Атырауской области
    41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая