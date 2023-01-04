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    Один человек скончался от коронавируса в Казахстане за минувшие сутки

    4 Января 2023, 13:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За минувшие сутки в Казахстане скончался один человек от COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как проинформировали в Министерстве здравоохранения, больному пациенту было 83 года. Он имел сопутствующие заболевания.

    «Не был вакцинирован, сопутствующие заболевания - хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), артериальная гипертензия», - уточнили в Минздраве.

    Ранее сообщалось, что 87 случаев заболевания коронавирусом выявили за прошедшие сутки в Казахстане, еще два человека заболели ковидной пневмонией.

    На 4 января лечение от КВИ продолжают получать 2 600 человек, из них в стационарах находится 259 пациентов, на амбулаторном – 2 341 пациент.

    По последним данным, из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – семь пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – шесть пациентов, на аппарате ИВЛ – два пациента.

    Ранее Минздрав РК рекомендовал казахстанцам воздержаться от поездок в Китай.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Здравоохранение Коронавирус в РК
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