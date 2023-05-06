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    Один человек погиб, 22 пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,5 в Японии

    6 Мая 2023, 07:49

    ТОКИО. СИНЬХУА. КАЗИНФОРМ - Один человек погиб, еще 22 пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,5, которое произошло в пятницу в префектуре Исикава и прилегающих районах в центральной части Японии. Об этом передает МИА «Казинорм» со ссылкой на Синьхуа.

    По данным Японского метеорологического агентства (JMA), мощное землетрясение произошло в 14:42 по местному времени (05:42 по Гринвичу) в городе Судзу, расположенном на оконечности полуострова Ното в префектуре Исикава. Сила подземных толчков составила 6 баллов по японской шкале сейсмической интенсивности, максимальное значение которой равно 7, а очаг залегал на глубине 12 км.

    В местной полиции сообщили, что в результате землетрясения 65-летний мужчина упал с лестницы в городе Судзу, после чего скончался.

    По информации местных властей, в результате стихийного бедствия также обрушились три дома, а два человека, застрявшие в двух строениях, были спасены.

    В районе полуострова Ното в 21:58 по местному времени (12:58 по Гринвичу) также была зафиксирована серия сильных подземных толчков магнитудой 5,8, следует из данных JMA.

    Метеорологическое агентство предупредило о возможных землетрясениях силой 6 баллов по японской шкале сейсмической интенсивности в этом районе в течение недели.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Япония Мировые новости Землетрясение
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