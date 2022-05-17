Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Одежду под маркой известных брендов пытались незаконно провезти в Казахстан

    17 Мая 2022, 11:24

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Уголовное дело по факту незаконного использования товарного знака расследуется в территориальном департаменте Агентства по финмониторингу по Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    В ходе досмотра фуры, следовавшей из Кыргызстана в Казахстан, обнаружено более 1000 единиц спортивной одежды различных брендов, в том числе «Рuma», «Adidas», «Philip Pleein», «Reebok», «Nike», «Jordan», «New Balance», «Fila», «Belanciaga».

    Для определения причастности товара к вышеуказанным брендам и оценки ущерба привлечен представитель корпорации «Рuma» ТОО «Юридическая компания «ІР Choice». Согласно заключению эксперта, общая сумма причиненного ущерба составляет свыше 10 млн тенге.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Жамбылская область Борьба с преступностью Пограничники Кыргызстан Видео Регионы Казахстана
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сакен Мамытов назначен акимом Сарысуского района Жамбылской области
    В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
    Как госфинансирование и организация труда помогли минимизировать риски от природных пожаров
    Без прав и пьяным перевозил пассажиров житель СКО
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам