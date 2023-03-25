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    Одежду и снаряжение воина эпохи гуннов реконструируют ученые в Актобе

    25 Марта 2023, 14:25

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе ученые начали работы по реконструкции одежды, снаряжения воина гуннской эпохи, найденного несколько лет назад в карьере вдоль реки Илек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Эти работы ведут известный ученый-археолог, ведущий научный сотрудник Института археологии им.А. Маргулана Арман Бисембаев, ученый-этнограф, художник Калиолла Ахметжан и заведующий отделом данного института Аслан Мамедов.

    Артефакты, найденные у реки Илек, являются уникальными. Это находки, представленные в основном предметами вооружения и верховой езды, богато украшены ювелирными изделиями, что позволяет полностью реконструировать внешний облик всадника гуннской эпохи.


    По проекту ученые планируют воссоздать научно-художественный и натуральный костюм гунна, его воинскую аммуницию и предметы конского снаряжения. Проект предполагает комплексный подход в изучении развития военного дела гуннов, их воинской экипировки.

    Реализация этого проекта позволит впервые в Казахстане показать костюм воина и предметы верховой езды, выполненных из золота и украшенных драгоценными камнями. Кроме того, реконструкция даст возможность доказать, что степи запада Казахстана в течение двух веков были ареной обитания гуннов – великих завоевателей Европы.


    «По научным данным, Актобе был центром обитания гуннов. До перемещения в Европу они жили в этом регионе. Их культура была особенной. Один из ценных артефактов — воин гуннской эпохи, найденный у реки Илек. Нами начаты работы по реконструкции найденных артефактов. У воина были обнаружены одежда, оружие и конская упряжь»,- сказал Аслан Мамедов.

    Автор:

    Самал Ендибаева

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