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    Очевидно, что политическая конкуренция, полемика, разнообразие мнений будут расти - Маулен Ашимбаев

    17 Марта 2022, 17:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В вопросах укрепления политической культуры важна роль интеллигенции. Об этом на встрече с представителями общественности страны заявил председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Большие политические реформы требуют изменения сознания граждан. Послание ускоряет процесс политической либерализации. Очевидно, что политическая конкуренция, полемика, разнообразие мнений будут расти и в дальнейшем. Это должно усилить конструктивный диалог, а не спор. По мере того, как тенденции к либерализации набирают обороты, в обществе необходимо повышать культуру и ответственность», - сказал Маулен Ашимбаев.

    По словам председателя Сената, роль интеллигенции в укреплении такой политической культуры также очень важна.

    «Наш Президент вчера в конце своего выступления отметил, что Новый Казахстан – это путь обновления и модернизации. Касым-Жомарт Кемелевич призвал Новый Казахстан строить вместе. Поэтому впереди нас всех ждет большая работа», - заключил Маулен Ашимбаев.

    Ранее сообщалось, что при Сенате Парламента РК создана новая диалоговая площадка «Ұлттық мүдде».

    Автор:

    Серик Сабеков

    Сенат Общество Политика Маулен Ашимбаев Послание Президента РК-2022
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