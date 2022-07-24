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    Очередные победители Tartyl Fest определены в Шымкенте

    24 Июля 2022, 00:38

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Пятый по счету республиканский спортивный фестиваль Tartyl Fest по подтягиванию на турнике завершился в Шымкенте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Tartyl Fest проводится в Казахстане при поддержке ОФ «Фонд поддержки талантов «Дара»» при Президенте Республики Казахстан.

    Очередной фестиваль по подтягиванию на турнике прошел в спортивном комплексе - в Ледовом дворце. В общей сложности для участия в фестивале онлайн-регистрацию прошли 2085 человек. Возраст самого младшего участника турнира - 6 лет, самого старшего - 61 год.

    На открытии фестиваля выступили первый заместитель акима города Шымкента Шынгыс Мукан, руководитель фонда поддержки талантов «Дара» Нурлан Коянбаев, амбассадор проекта, общественный деятель, тренер и актер Айтым Жакупов.

    Участники соревнуются в 9 категориях в зависимости от веса и возраста. Правила для всех участников фестиваля едины – подтянуться правильно и больше всех. Соревнования проходят при участии официальной судейской коллегии.

    Во время сегодняшнего фестиваля участник Азамат Сапар установил новый рекорд, подтянувшись 41 раз.

    Первое место и участники, получившие 200 000 тенге:

    до 18 лет:

    Шархан Ерканат, 15 лет, 45 кг - 37 раз

    Арман Нурболулы, 16 лет, 62 кг - 30 раз

    Перелыгин Станислав, 16 лет, 70 кг - 32 раза

    от 18 до 30 лет:

    Орунбаев Дастанбек, 23 года, 56 кг - 37 раз

    Жамедов Жахонгир, 21 год, 71 кг - 35 раз

    Сапар Азамат, 22 лет, 85 кг - 41 раз

    старше 30 лет:

    Малимбаев Нұржігіт, 30 лет, 68 кг – 34 раза

    Маушев Амиржан, 35 лет, 80 кг – 28 раз

    Нуржигит Кожарбаев, 28 лет, 93 кг – 21 раз

    Второе место и 100 000 тенге:

    до 18 лет:

    Әліпбай Пердеғали, 15 лет, 53 кг – 29 раз

    Сейтмат Бекнур, 16 лет, 55 кг - 30 раз

    Халматов Руслан, 16 лет, 74 кг - 25 раз

    от 18 до 30 лет:

    Орынбасаров Бесулан, 21 лет, 54 кг - 36 раз

    Утарбаев Ильяс Лесбекович, 18 лет, 65 кг - 31 раз

    Шарафутдинов Ибрагим, 24 лет, 83 кг, - 35 раз

    старше 30 лет:

    Аманкулов Руслан, 32 лет, 57 кг - 30 раз

    Утегенов Берик, 32 лет, 80 кг - 27 раз

    Барлыбаев Нурлан, 30 лет, 90 кг - 20 раз.

    50 000 тенге и обладатели третьих мест:

    до 18 лет:

    Исаев Ердаулет, 17 лет, 43 кг - 27 раз

    Амангелді Ердәулет, 17 лет, 61 кг - 29 раз

    Руденко Богдан

    от 18 до 30 лет:

    Култай Канат, 23 года, 55 кг - 34 раза

    Байымбекс Нурсултан, 29 лет, 66 кг - 30 раз

    Нысанәлі Айбол, 22 лет, 88 кг - 28 раз

    старше 30 лет:

    Бекжан Мамытбеков

    Сыздыкбаев Бауыржан, 42 года, 89 кг - 21 раз

    Байдуашов Ермек, 40 лет, 98 кг - 18 раз.

    Фестиваль проходит с 10 июля по 6 сентября в 20 городах страны, казахстанцы могут участвовать и выиграть денежные призы.

    В рамках фестиваля в каждом городе выбирают 27 победителей. Победители из каждого города (в 9 категориях) примут участие в гранд-финале в городе Нур-Султане. Призовой фонд гранд-финала – 54 млн тенге. Чемпионы гранд-финала смогут поучаствовать в чемпионате мира по Street Workout. Street Workout – любительский вид спорта, который включает в себя выполнение различных упражнений на уличных спортплощадках.

    10 июля в городе Конаеве подвели итоги первого дня республиканского спортивного фестиваля Tartyl Fest.

    А 14 июля были определены победители турнира в городе Талдыкоргане.

    Третий по счету республиканский спортивный фестиваль по подтягиванию на турнике проходил в Алматы.

    После проведения турнира в южной столице, четвертый по счету фестиваль состоялся в Таразе.



    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Спорт Шымкент Tartyl Fest
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