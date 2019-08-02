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    Очередную встречу астанинского формата по Сирии проведут в октябре

    2 Августа 2019, 15:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Следующая встреча по Сирии в астанинском формате пройдет в октябре в Нур-Султане. Об этом говорится в совместном заявлении стран-гарантов (Ирана, России и Турции) Астанинского процесса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Решили провести следующую Международную встречу по Сирии вАстанинском формате в Нур-Султане в октябре 2019 года», - зачитал текстсовместного заявления заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко входе 13-раунда переговоров по Сирии в столице.

    Страны-гаранты Астанинского процесса также поприветствовалиучастие делегаций Ирака и Ливана в качестве новых наблюдателей переговоров.

    Напомним, в Нур-Султане проходит очередной 13-раундМеждународной встречи высокого уровня по Сирии.

    Как отметили страны-гаранты в совместном заявлении, в ходепереговоров была рассмотрена ситуация всирийской Идлибской зоне и договорились обеспечить защиту гражданскогонаселения на территории.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Сирия
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