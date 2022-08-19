Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.2 eur/kzt 472.29

    rub/kzt 7.86 cny/kzt 68.81
Прогноз погоды
Нур-Султан+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Очередность в частных детсадах сократилась на 30 %

    19 Августа 2022 12:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О сокращении очередности в частных детских садах заявил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С каждым годом в Казахстане наблюдается увеличение рождаемости, что несомненно только радует. Наша задача в перспективе принять превентивные меры сегодня, чтобы обеспечить детей качественным дошкольным образованием в перспективе», - сказал Ералы Тугжанов на августовской конференции.

    Для этого, по его словам, на системной основе проводится работа по усилению требований к деятельности дошкольных организаций.

    «Благодаря мерам Правительства по развитию ГЧП 47 % частных детсадов способствовало сокращению очередности на 30 %. Только с 2021 года по республике открыты более 700 детских садов. Это очень хороший результат», - подчеркнул зампремьера.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    #Правительство РК #Образование #Общество #Ералы Тугжанов
    Новости по теме
    Новости по теме
    Каких педагогов освободят от квалификационного тестирования в РК
    Как на жизни казахстанцев отразилась реализация посланий Главы государства
    Социальные объекты открываются в День Конституции в ВКО
    Победителей Tartyl Fest наградили в Усть-Каменогорске
    Популярное
    1 БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
    2 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
    3 Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде
    4 Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау
    5 Праздничный концерт в честь Дня Конституции состоялся в Нур-Султане
    Новости партнеров