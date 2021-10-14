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    Очередная ротация казахстанских миротворцев состоялась в Ливане

    14 Октября 2021, 16:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пятый казахстанский миротворческий контингент завершил участие в миссии «Временные силы ООН в Ливане». На смену им отправился шестой состав казахстанских миротворцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    В течение полугода казахстанский миротворческий контингент выполнял задачи по патрулированию местности, несению службы на блокпостах, охране базы, а также участвовал в мероприятиях штаба миссии.

    Миротворцы под командованием майора Данияра Зарипова достойно справились с поставленными задачами.

    «Военнослужащие в полной мере осознавали высокую ответственность, возложенную на них, ведь они представляли не только Вооруженные Силы Казахстана, но и всю страну перед мировым сообществом под эгидой ООН. Морально-психологическое состояние отряда находится на высоком уровне», – отмечает командир.

    По словам миротворцев, ежедневное патрулирование населенных пунктов и прилегающих к ним территорий показывает, что в зоне ответственности сохраняется спокойная обстановка.

    Казахстанские военнослужащие несут службу в составе индийского миротворческого батальона. Профессионализм наших военнослужащих отмечало командование миссии, а также представители Вооруженных Сил Ливанской Республики, с которыми проводится совместное патрулирование.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    ООН Армия Минобороны РК Вооруженные силы
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