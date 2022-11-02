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    Оценку цифровому развитию Казахстана дали в ООН

    2 Ноября 2022, 18:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Руководитель департамента ООН по цифровому правительству, экономическим и социальным вопросам Винченцо Акварио озвучил оценку цифровому развитию нашей страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас по итоговому обзору индекса развития электронного правительства-2022, который был презентован 28 сентября текущего года на Генассамблее ООН, регионы и страны движутся вперед и продвигаются в развитии цифровых и электронных правительств, в том числе и Казахстан. Казахстан является одним из лидеров развития электронного правительства, находясь на самых высоких позициях среди четырех кластеров этого индекса. Казахстан находится на уровне «very high» и близок к уровню «very very high», - сказал Винченцо Акварио журналистам в кулуарах встречи с Министерством цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК.

    Между тем, по его словам, есть и аспекты, нуждающиеся в улучшении.

    «Единственное, что требует улучшения – показатели телекоммуникационной инфраструктуры, которые сдерживают прорыв Казахстана к лучшим странам рейтинга», - отметил спикер.

    Как пояснили в ведомстве, под телекоммуникационной инфраструктурой подразумевается широкополосная связь.

    В министерстве также заверили, что Индекс развития электронного правительства является самым авторитетным рейтингом в мире в данной сфере. В рамках рейтинга оцениваются 193 страны-участницы ООН.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    ООН Связь, ТВ, IT Цифровой Казахстан
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