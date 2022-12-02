Оценки американских экспертов о визите президента Франции в США

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Оценками о целях визита президента Франции Э. Макрона в США в интервью МИА «Казинформ» поделились американский эксперт из бизнес кругов США и президент консалтинговой фирмы «Second Floor Strategies» в городе Вашингтоне, аналитик по вопросам обороны и геополитики Уайлдер Алехандро Санчес.

Американские эксперты отмечают, что приглашение Э. Макрона в США расценивается официальными лицами обеих стран как признание статуса Франции в качестве старейшего союзника Америки, несмотря на то, что встреча проходит на фоне растущей напряженности в западной коалиции.

Высокий авторитет Франции на мировой арене, и особенно в Соединенных Штатах связан с рядом международных инициатив Э. Макрона, сделавших его лидером в G7, НАТО и Совете Безопасности ООН.

Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что за последний год Франция была в центре почти всех вопросов национальной безопасности, которые важны для американского народа и их союзников.

Эксперт из бизнес кругов США отметил, что важным вопросом повестки дня французского лидера была экономическая сфера.

Так, обеспокоенность Франции вызвали подписанные в августе текущего года федеральные законы США «О снижении инфляции» и «О чипах и науке», которые создают не равные конкурентные условия для европейских производителей. По мнению эксперта, Э. Макрон будет стремиться убедить Дж. Байдена смягчить законы в отношении ЕС.

В частности, закон «О снижении инфляции» предусматривает субсидии и налоговые льготы для американской индустрии в области чистой энергетики и производства электромобилей на сумму 430 млрд долларов, а закон «О чипах и науке» предусматривает субсидии и налоговые льготы на сумму 52 млрд долларов для любого глобального производителя чипов, который решит открыть новые предприятия или расширить существующие в США. Данный пакет защитных мер США ставит европейские компании в невыгодное положение, а инвестиции в Европу менее конкурентоспособными.

По оценке эксперта, несмотря на то, что данный вопрос является сложным, стороны скорей всего смогут найти взаимовыгодное решение и избежать торговой войны.

Другой острой темой обсуждения для французской стороны является стоимость углеводородов и возможности снижения цен на американские энергоресурсы.

Эксперт читает, что стороны будут искать альтернативные варианты низкой стоимости углеводородов и поиске новых ресурсов для решения энергетического кризиса в ЕС.

У. Санчес отметил, что Байден и Макрон обсудят энергетическую безопасность ЕС, поскольку европейские страны ищут альтернативных поставщиков.

В данном контексте оба эксперта считают, что страны Кавказа и Центральной Азии станут частью дискуссии Дж. Байдена и Э. Макрона с точки зрения поиска новых источников энергии в ЕС через «Средний коридор» (Транскаспийский международный транспортный маршрут).

Оба эксперта схожи во мнении о различных взглядах сторон по Китаю.

По оценке эксперта из бизнес кругов, китайская повестка дня для Франции не является важной частью переговоров в отличии от американской стороны.

У. Санчес считает, что одной встречи для выработки единой позиции по КНР недостаточно. Вместе с тем, эксперт отметил, что оба правительства заинтересованы в торговле с Китаем, получении инвестиций и доступа к китайскому рынку. С другой стороны, региональные и глобальные амбиции Пекина вызывают озабоченность стран Запада.

Таким образом, оба эксперта дали схожие оценки, что визит президента Франции в США призван продемонстрировать прочные союзнические отношения, несмотря на имеющиеся разногласия по отдельным вопросам внешней политики.

Ранее сообщалось, что страны, входящие в международный торгово-транспортный проект «Срединный коридор» с его основным участком - Транскаспийским международным транспортным маршрутом (ТМТМ), предпринимают беспрецедентные усилия для наращивания грузооборота по указанному направлению. К примеру, в Баку состоялся международный круглый стол на тему «ЕАЭС – Азербайджан: перспективы развития экономического сотрудничества». В нем участвовали представители российско-азербайджанского экспертного и научного сообщества.





Фото: www.zeit.de