Оценке эффективности лечения начали обучаться в медуниверситетах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане появилась программа магистратуры по оценке технологий здравоохранения. По этой программе уже обучаются в Казахском национальном медицинском университете имени С.Д. Асфендиярова. В следующем году она появится в Медицинском университете Астана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Оценка технологий – это помощник, чтобы обеспечить лучшее лечение пациенту в рамках тех денег, которые существуют в здравоохранении. Денег в здравоохранении, к сожалению, всегда не хватает, а это возможность взять их от неэффективных технологий и направить на самые эффективные и получить лучший результат для населения», - сказал глава Национального научного центра развития здравоохранения имени С. Каирбековой Александр Костюк в кулуарах научно-практической конференции HTA2022.kz .

Он сообщил, что на технологии здравоохранения тратится одна из самых крупных сумм в мире. По объему затраченных средств сфера уступает только военно-промышленному комплексу. При этом не все технологии здравоохранения одинаково эффективны. Оценка – это не только оптимизация средств, но и отбор наиболее эффективной медицинской помощи.

К примеру, в Польше после внедрения системы оценки технологий здравоохранения только за первый год смогли высвободить более 400 млн евро на инновационные лекарства. Внедрять ее начали в 2009 году.

«Я думаю, у нас такая же ситуация, я имею ввиду, пропорционально к бюджету. Если провести анализ, то средства на примерно от 20% до 40% лекарств можно было высвободить для инноваций. Мы стали внедрять систему в 2010 году, но у нас оценка технологий является совещательной. К сожалению, она не используется в каждом решении. Поэтому эффект ее значительно ниже», - пояснил А. Костюк.



