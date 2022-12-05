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    Оценка ущерба еще не началась - Олег Крук об аварии в Экибастузе

    5 Декабря 2022, 20:30

    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день оценка ущерба от аварии на ТЭЦ в Экибастузе еще не началась. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности акима Павлодарской области Олег Крук, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Оценка ущерба еще не началась, проводим аварийно-восстановительные работы. Когда мы закончим, акимат займется этой работой. Было свыше 2 тысяч заявлений, но я точно не могу сказать», - сообщил Олег Крук в ходе брифинга.

    По данным акима города Экибастуза Аяна Бейсекина, в городе имеется 12 пунктов обогрева, а в 7 из них расположены пункты приема заявления от граждан на возмещение ущерба.

    «Заявление пишется в произвольной форме, с указанием конкретных причин и требуемого возмещения ущерба. Если уже были произведены какие-то работы самостоятельно, то с приложением всех необходимых фискальных чеков. После этого комиссионно будем обследовать. Как правило, в течение трех дней идет возмещение», - проинформировал аким.

    По последней информации, в 12 домах Экибастуза сейчас ведутся работы по установке батарей и монтажу стояков в квартирах.

    По информации Олега Крука, в ремонтно-восстановительных работах участвует 851 человек. Произведена подача к тепловым узлам в подвалы 71 многоэтажного дома.

    Ранее сообщалось, что в Экибастузе все еще без подключения к теплу остаются 11 домов. В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации.

    Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

    В работе по восстановлению подачи тепла задействовано семь крупных предприятий, за каждым из которых закреплены многоквартирные жилые дома. По поручению Главы государства Роман Скляр остается в Экибастузе до полной ликвидации последствий ЧС.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Происшествия Акимат Экибастуз ТЭЦ
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