Оценка ущерба еще не началась - Олег Крук об аварии в Экибастузе

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день оценка ущерба от аварии на ТЭЦ в Экибастузе еще не началась. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности акима Павлодарской области Олег Крук, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Оценка ущерба еще не началась, проводим аварийно-восстановительные работы. Когда мы закончим, акимат займется этой работой. Было свыше 2 тысяч заявлений, но я точно не могу сказать», - сообщил Олег Крук в ходе брифинга.

По данным акима города Экибастуза Аяна Бейсекина, в городе имеется 12 пунктов обогрева, а в 7 из них расположены пункты приема заявления от граждан на возмещение ущерба.

«Заявление пишется в произвольной форме, с указанием конкретных причин и требуемого возмещения ущерба. Если уже были произведены какие-то работы самостоятельно, то с приложением всех необходимых фискальных чеков. После этого комиссионно будем обследовать. Как правило, в течение трех дней идет возмещение», - проинформировал аким.

По последней информации, в 12 домах Экибастуза сейчас ведутся работы по установке батарей и монтажу стояков в квартирах.

По информации Олега Крука, в ремонтно-восстановительных работах участвует 851 человек. Произведена подача к тепловым узлам в подвалы 71 многоэтажного дома.

Ранее сообщалось, что в Экибастузе все еще без подключения к теплу остаются 11 домов. В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации.

Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

В работе по восстановлению подачи тепла задействовано семь крупных предприятий, за каждым из которых закреплены многоквартирные жилые дома. По поручению Главы государства Роман Скляр остается в Экибастузе до полной ликвидации последствий ЧС.



