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    Обязательные требования в сфере обращения цифровых активов вводят в Казахстане

    3 Марта 2023, 17:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ввести проверочные листы в отношении лиц, осуществляющих выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов, намерены в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Проект совместного Приказа министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и министра национальной экономики Республики Казахстан «Об утверждении проверочного листа в сфере обеспеченных цифровых активов в отношении лиц, осуществляющих выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов» размещен на портале Открытые НПА.

    «6 февраля 2023 года Главой Государства подписан Закон Республики Казахстан 193-VIII ЗРК «О цифровых активах в Республике Казахстан» (далее – Закон). Согласно подпункту 9) пункта 1 статьи 4 Закона уполномоченный орган в сфере цифровых активов осуществляет государственный контроль в сфере цифровых активов», - отмечено в пояснительной записке к документу.

    Также, согласно пункту 1 статьи 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, регулирующий государственный орган и уполномоченный орган по предпринимательству для однородных групп субъектов (объектов) контроля и надзора утверждают совместным актом проверочные листы.

    «Проект приказа предусматривает утверждение проверочного листа в сфере обеспеченных цифровых активов в отношении лиц, осуществляющих выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов. Проверочный лист включает в себя перечень обязательных требований, предъявляемых к деятельности субъектов (объектов) контроля согласно статье 5 Закона», - поясняется в документе.

    Настоящий совместный приказ вводится в действие по истечении 60 дней после официального опубликования.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Экономика Цифровой Казахстан
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