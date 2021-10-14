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    Обязательную маркировку обувной продукции введут с 1 ноября в Казахстане

    14 Октября 2021, 12:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал о поэтапном внедрении маркировки товаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно международной практике, одним из инструментов по снижению теневого оборота товаров является маркировка товаров. Международный опыт также показывает, что внедрение данного механизма позволяет не только проследить жизненный цикл товаров от производства или ввоза импорта до конечной реализации, но также увеличить поступление налогов в бюджет», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

    Он напомнил, что на сегодняшний день на территории Республики Казахстан введена обязательная маркировка меховых изделий и табачной продукции.

    «С 1 ноября 2021 года планируется введение обязательной маркировки обувной продукции. Вместе с тем необходимо отметить, что маркировка товаров не является дополнительным видом налога, это инструмент улучшения существующей системы налогового администрирования, позволяющий значительно расширить налогооблагаемую базу за счет товаров, выведенных из «серого» оборота», - отметил Премьер.

    «Кроме того, помимо эффекта «отбеливания» рынка, маркировка товаров и их прослеживаемость позволят защитить отечественный рынок от контрафактной, некачественной продукции и повысят конкурентоспособность отечественных производителей на рынке ЕАЭС», - заключил А. Мамин.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Премьер-министр РК Экономика
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