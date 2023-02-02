Обязательное медстрахование для иностранцев рассматривают в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане рассматривается вопрос о введении обязательного медицинского страхования для иностранных граждан, временно пребывающих в стране, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Фонд обязательного медицинского страхования КР.

В Фонде ОМС совместно с представителями секретариата Совета безопасности КР, МИД, Министерства цифрового развития, государственной налоговой и пограничной служб обсудили вопросы по охвату обязательным медицинским страхованием иностранных граждан (студентов, туристов), временно находящихся в стране.

В ходе встречи подчеркнута необходимость введения обязательной медицинской страховки для иностранных туристов, которые могут оказаться в чрезвычайной ситуации и нуждаться в оказании экстренной помощи

Министерством цифрового развития КР предложено внести в административный кодекс и правила регистрации граждан условия об обязательном наличии медицинского страхования для всех граждан КР. Кроме того, представителями заинтересованных ведомств принято решение о создании межведомственной рабочей группы, которая должна в кратчайшие сроки рассмотреть все возможные аспекты охвата медицинским страхованием граждан страны, включая иностранцев.

Ранее сообщалось, что Парламент Кыргызстана принял во втором чтении законопроект о поправках в закон «Об обязательном медицинском страховании в КР».





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