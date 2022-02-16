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    Обвиняемого в гибели сотрудника Нацгвардии во время беспорядков задержали – МВД РК

    16 Февраля 2022, 22:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Задержан житель Кызылорды, которого обвиняют в наезде на силовиков, во время январских беспорядков в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Задержан житель Кызылорды, который 5 января направил на таран оцепления силовиков, обеспечивавших охрану общественного порядка, захваченную у военных специальную автомашину марки «КамАЗ». В результате наезда транспорта сотрудник Нацгвардии, 19-летний призывник скончался на месте. Родители остались без единственного сына», - сообщил начальник следственного департамента Министерства внутренних дел РК Санжар Адилов во время брифинга в Службе центральных коммуникаций.

    По его словам, погибший при жизни занимался программированием и увлекался философией. Обучался в Карагандинском государственном техническом университете, строил большие планы на жизнь, мечтал стать IT-специалистом.

    В этот же день, как рассказал С. Адилов, еще один нападавший в Кызылорде завладел другим «КамАЗом» военных. С целью дестабилизации работы ЦОУ путем наезда он умышленно повредил опору электропередач и вывел из строя камеры видеонаблюдения. Затем в целях захвата здания местной полицейской службы въехал в ворота забора.

    «В обоих случаях подозреваемые с санкции суда арестованы, их вина доказана, в том числе видеозаписями», - заявил С. Адилов.

    Аналогичные факты имели место и в ряде регионов страны, особенно в Алматы. В этом городе задержаны шестеро лиц, которые во время массовых беспорядков изготовили металлические прутья и раздавали их протестующим.

    Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РК продолжает поиски более двух тысяч похищенного оружия. Также был составлен портрет арестованных в Алматы во время январских беспорядков и озвучено количество ранений, которые получили гражданские лица во время январских беспорядков. В ходе брифинга заместитель начальника первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов раскрыл новые данные по задержанным во время январских событий.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Борьба с преступностью Генпрокуратура МВД РК Силовые структуры Нацгвардия ЧП-2022 Алматинская трагедия
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