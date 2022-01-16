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    Обучение и трудоустройство: как реализуется программа «Еңбек» в Костанайской области

    16 Января 2022, 17:28

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Об итогах реализации госпрограммы «Еңбек» в Костанайской области рассказала руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Гульнар Абенова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    По итогам прошлого года мерами занятости в Костанайской области охвачены более 29 тысяч человек, на профессиональное обучение направлены 1449 человек.

    «В рамках мероприятий по поддержке развития предпринимательских инициатив прошли обучение по проекту «Бастау Бизнес» 1613 человек. В 2021 году в рамках программы «Еңбек» предоставлено 638 грантов на реализацию новых бизнес-идей. В числе получателей грантов 293 человека», - сообщила Г. Абенова.

    В рамках третьего направления программы трудоустроены 25 672 человека, из них на субсидируемые рабочие места трудоустроены 5 491 человек.

    «В региональную квоту приема переселенцев включено 950 человек или 100,2% от установленной квоты. Охвачены мерами занятости 420 человек или 99,1% от 424 экономически активных переселенцев», - добавила руководитель ведомства.

    Также в регионе в рамках проекта «Жас маман» оснащены современным высокотехнологичным оборудованием 7 колледжей области. Созданы 16 лабораторий, 8 мастерских и 2 кабинета новой модификации.

    Гульнар Абенова отмечает, что в текущем году в регионе планируется организация краткосрочного профессионального обучения по заявкам работодателей и обучение на рабочем месте, обучение основам предпринимательства по проекту «Бастау-Бизнес».

    «Будет проводиться обучение востребованным навыкам через Электронную биржу труда. Планируется выдача грантов на реализацию новых бизнес-идей, в том числе – молодежи. Также населению области будет оказано содействие в трудоустройстве на текущие вакансии, на социальные рабочие места, молодежной практике, общественных работах», - добавила она.

    Всего в 2021 году в области создано 21 292 рабочих места, в том числе 12 123 – постоянных рабочих места. В рамках реализуемых госпрограмм создано 10 713 рабочих мест.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Занятость Регионы Казахстана Общество Енбек жолы Трудоустройство
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