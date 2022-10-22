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    Обучающий семинар для предвыборных штабов кандидатов в Президенты проводит ЦИК

    22 Октября 2022, 12:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках внеочередных выборов Президента Республики Казахстан проводится обучающий семинар для предвыборных штабов кандидатов в Президенты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Нарушение правил финансирования и нарушение правил агитации достаточно серьезный аспект избирательных кампаний. За него предусмотрены и административная, и конституционно-правовая ответственность. Если штабы кандидатов будут нарушать правила, это может закончиться вопросом вплоть до снятия кандидатур», - обратился к участникам электорального обучения председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров.

    Член ЦИК Сабила Мустафина пояснила вопрос касательно финансирования расходов на организацию и проведение выборов.

    «Финансирование выборов - совокупность избирательных действий, связанных с финансовым обеспечением подготовки и проведения выборов, финансирования предвыборной агитации. Финансирование расходов на организацию и проведение выборов урегулировано конституционным законом о выборах в РК. Согласно действующему законодательству, предусмотрены нормы государственного финансирования и негосударственного финансирования выборов. Выборы Президента финансируются из средств республиканского бюджета через счета местных исполнительных органов, открываемых для этих целей. В рамках избирательных кампаний финансируются расходы предвыборной агитации кандидатов», - сказала С. Мустафина.

    21 октября в 18:00 стартовала предвыборная агитация кандидатов в Президенты Казахстана. Шесть человек зарегистрированы кандидатами в Президенты. Выборы назначены на 20 ноября.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Выборы ЦИК Президентские выборы - 2022
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