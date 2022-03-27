Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Обсуждены перспективы сотрудничества Казахстана и нидерландского города Роттердама

    27 Марта 2022, 17:00

    БРЮССЕЛЬ-ГААГА. КАЗИНФОРМ - Новые перспективы сотрудничества между Казахстаном и Роттердамом обсуждены в мэрии портового города Нидерландов, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Посол Казахстана в Нидерландах Аскар Жумагалиев провел встречу с мэром г.Роттердам Ахмедом Абуталебом.

    В рамках встречи посол РК проинформировал собеседника о позиции нашей страны в связи с ситуацией в Украине, а также о решении Главы государства К.Токаева об оказании гуманитарной помощи украинской стороне и готовности выступить в качестве медиатора, принятым по итогам его переговоров с президентом Украины В.Зеленским.

    Также стороны обменялись мнением о перспективах развитии площади Астаны (Astanaplein) в Роттердаме, основанной в 2015 г. после официального визита Елбасы в Нидерланды в марте 2014 г.

    Собеседниками была отмечена схожесть Алматы и Роттердама в вопросе мультикультурализма. В этом контексте договорились придать новый импульс культурному сотрудничеству, а также обсудили возможности обмена визитами на уровне руководителей городов для укрепления установленных связей.

    Город Роттердам является экономическим центром Нидерландов. Неформальное название Роттердама - «ворота в Европу». Город по праву является стратегически важным логистическим объектом, в виду того, что ключевые товары первой необходимости (энергоносители, насыпные грузы, продукты и др.), предназначенные для европейских стран, проходят именно через портовую инфраструктуру. Порт Роттердама генерирует около 6% от ВВП КН (50 млрд. евро).


    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    МИД РК Экономика Евросоюз Европа
    Новости по теме
    Новости по теме
    Турецкие инвесторы заинтересованы в производстве медной катанки на территории СЭЗ «Морпорт Актау»
    Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 11,6%
    Какие продукты подорожали по итогам апреля в Казахстане
    Международный форум инвесторов проходит в Алматы
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров