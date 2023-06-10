Обстановка на месте пожара в области Абай стабилизировалась - МЧС РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК Нурболат Дербисов рассказал о ситуации с лесным пожаром в области Абай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время обстановка на месте пожара стабилизировалась. С утра к тушению пожара приступили 8 воздушных бортов и личный состав задействованных служб. Также задействованы дополнительные силы Министерства обороны. Тушение пожара осложняется высоким температурным фоном, большой площадью горения и порывами ветра, местами до 10 м/c», - прокомментировал Нурболат Дербисов.

По его словам, в настоящее время производятся аэровизуальные обследования первым вице-министром экологии и вице-министром по ЧС.

«Мы делаем все для того, чтобы локализовать пожар в настоящее время», - добавил он.

Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение Правительству задействовать все имеющиеся в распоряжении технические и человеческие ресурсы для противодействия пожарам в области Абай, предотвращения разрастания масштабов бедствия и обеспечения безопасности граждан и их имущества.

Напомним, на территории Батпаевского лесничества произошло возгорание деревьев на предварительной площади 0,3 га. Для тушения пожара привлекли вертолет. Кроме того, спасателей из трех регионов направили для помощи в тушении лесного пожара. Предварительная площадь пожара уже более 60 000 га.

Позже дополнительно для борьбы с пожаром на место ЧП отправили спасателей из Алматы, Алматинской, Карагандинской областей и области Жетысу.

Президент поручил министру по чрезвычайным ситуациям Юрию Ильину оперативно выехать на место происшествия и возглавить работу по борьбе со стихийным бедствием.

По данным МЧС, погибли трое работников лесничества, в отношении еще 11 ведутся поисковые работы. 316 человек были эвакуированы из-за пожара в области. Правительству и акимату области Абай поручили оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

Для эвакуированных из-за пожара жителей подготовили 9 пунктов в Семее.

Также Глава государства Касым-Жомарт Токаев отложил на более поздний срок свой официальный визит во Вьетнам, который был запланирован на 11-13 июня.