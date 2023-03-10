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    ОБСЕ направит 400 наблюдателей на выборы в Казахстане

    10 Марта 2023, 16:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Около 400 наблюдателей от ОБСЕ приедут на выборы в Казахстане. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «От Организации по безопаности и сотрудничеству в Европе для наблюдения за предстоящими парламентскими выборами в Казахстан прибудут почти 400 наблюдателей. Это будет самая крупная миссия международных наблюдателей. На прошлой неделе вышел промежуточный отчет Миссии ОБСЕ, и международные эксперты положительно оценили реализованную в Казахстане реформу избирательной системы», – сказал Р.Василенко.

    По его словам, от ОБСЕ на выборы в Казахстане приедет ряд высокопоставленных чиновников. В частности, миссию наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ возглавит ирландский политик Оуэн Мерфи. Такое внимание со стороны ОБСЕ – это результат активной и целенаправленной работы Казахстана с данной организацией, которая, безусловно, будет продолжена.

    Спикер также подчеркнул, что внимание к выборам в Казахстане со стороны ОБСЕ – свидетельство огромного интереса и поддержки в международном сообществе к масштабным реформам в Казахстане, инициированным и проводимым Президентом Касым-Жомартом Токаевым.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    ОБСЕ МИД РК Выборы Выборы в Мажилис Выборы в маслихаты-2023
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