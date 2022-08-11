Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 478.01 eur/kzt 488.81

    rub/kzt 7.91 cny/kzt 70.76
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Общежитие на 1200 мест строят для студентов вуза в СКО

    11 Августа 2022 15:07

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске идет строительство общежития для студентов вуза. Из-за судебных разбирательств реализация проекта затянулась на несколько месяцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы управления строительства, архитектуры и градостроительства, 11-ти этажный объект возводит местный подрядчик ТОО «Основание». Общежитие рассчитано на 1,2 тыс. мест. Стоимость проекта составляет 5 млрд тенге. Строительные работы стартовали в июне. Сдать объект в эксплуатацию подрядчик планирует до конца 2023-го года.

    Ранее сообщалось, что строительство нескольких общежитий, в том числе для местного вуза, затягивается из-за недобросовестных подрядчиков и судебных разбирательств. Дефицит мест в студенческих общежитиях в регионе составляет 1,5 тыс. Строительство позволило бы закрыть потребность.


    Фото: gadgetshelp.com



    Автор:

    Олеся Жуковень

    #Северо-Казахстанская область #Образование #Строительство #Жилье #Молодежь
    Новости по теме
    Новости по теме
    Центр психического здоровья на 250 мест построят в Атырау
    Мониторинговая группа проверяет вузы перед новым учебным годом в Алматы
    Минпросвещения РК: Сообщения о начале учебы 15 августа - фейк
    Оплачиваемая стажировка для студентов запускается в «Правительстве для граждан»
    Популярное
    1 Ушедший в отставку из-за коррупции подчиненного чиновник назначен замакима Атырауской области
    2 Бакытгуль Хаменова не признала предъявленные в ходе суда обвинения
    3 Семье погибшей Мадины Ерланкызы окажут материальную помощь
    4 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы, Актобе и Атырау
    5 Суд над замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой начался в Атырау