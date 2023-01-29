Общежитие, медцентры, школы: Алтай Кульгинов проверил ход реализации нацпроектов в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра Алтай Кульгинов ознакомился с ходом реализации нацпроектов в СКО. В рамках рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область он ознакомился с ходом строительства ряда социальных объектов и реализации нацпроектов «Ауыл Аманаты», «Модернизация сельского здравоохранния», «Комфортная школа». Нацпроекты реализуются по поручению Главы государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Вице-премьер Алтай Кульгинов встретился с участниками программы микрокредитования. По области ведется работа по поддержке бизнес-инициатив граждан для открытия и развития собственного дела. За последние 3 года на эти цели выделено свыше 5 млрд тенге. Поддержано 1000 заявок на открытие бизнеса. В этом году для молодежи выделено 130 микрокредитов на сумму 650 млн тенге для открытия собственного дела.

В Петропавловске заместитель Премьер-Министра Алтай Кульгинов проинспектировал ход строительства новой поликлиники в микрорайоне «Жас Өркен», открытие которой запланировано в этом году. Еще одна поликлиника строится в микрорайоне «Береке». Также в рамках Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в районах СКО начнется строительство 46 медицинских объектов. Это ФАПы, врачебные амбулатории и медицинские пункты. В селе Кишкенекол также запланировано строительство новой поликлиники. Всего же в регионах страны и отдаленных селах в период с 2023-2025 годы будет построено более 650 медобъектов первичной медико-санитарной помощи, будет проведен капремонт и модернизация в более 30 медорганизациях.

В ходе поездки Алтай Кульгинов также посетил новый учебно-лабораторный корпус СКУ имени М. Козыбаева, который оснащен 68 современными лабораториями. В прошлом году стартовала программа двудипломного обучения совместно с Университетом Аризоны. По международной программе обучаются 155 студентов из разных городов. Для студентов ведется строительство нового общежития на 1700 мест. Кроме того, в рамках Нацпроекта «Комфортная школа» в Петропавловске начнется строительство 4 школ.

Кроме того, вице-премьер Алтай Кульгинов также посетил молочную ферму ТОО «Қызылжар сүт» в селе Чапаево, Кызылжарского района. В акимате Северо-Казахстанской области отметили, что за последние годы в регионе построено 30 современных молочных комплексов. К примеру, в 2022 году было создано свыше 10,5 тысячи новых постоянных рабочих мест. В целом до 2026 года в сельском хозяйстве СКО будет реализовано 72 проекта на 141 млрд тенге. Это строительство промышленных молочных ферм, птицефабрик мясного направления, маслоэкстракционного завода и тепличных комплексов. Планируется создать еще более 4 тысяч новых постоянных рабочих мест.

Ранее Алтай Кульгинов посетил Жамбылскую, Актюбинскую, Мангистаускую, Акмолинскую области, где перед акиматами регионов были поставлены задачи по качественной реализации нацпроектов.



