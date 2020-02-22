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    Общетюркскую историю начали изучать в школах Азербайджана, Казахстана и Турции

    22 Февраля 2020, 00:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Учебник «Общая тюркская история», разработанный Международной тюркской академией по поручению глав Тюркского совета, начали включать в учебные программы школ Азербайджана, Казахстана и Турции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт академии.

    В этом году 30 000 учеников в Турции, 15 000 в Казахстане и 10 000 в Азербайджане выбрали предмет «Общетюркская история» качестве факультатива.

    Учебник охватывает период с древних времен до XV века. В учебнике, помимо истории государств тюркоязычных народов, подробно представлена история возникновения традиций, культур и национальных игр.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Образование История Казахстана Азербайджан Турция Тюркский мир
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