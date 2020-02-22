Общетюркскую историю начали изучать в школах Азербайджана, Казахстана и Турции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Учебник «Общая тюркская история», разработанный Международной тюркской академией по поручению глав Тюркского совета, начали включать в учебные программы школ Азербайджана, Казахстана и Турции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт академии.

В этом году 30 000 учеников в Турции, 15 000 в Казахстане и 10 000 в Азербайджане выбрали предмет «Общетюркская история» качестве факультатива.

Учебник охватывает период с древних времен до XV века. В учебнике, помимо истории государств тюркоязычных народов, подробно представлена история возникновения традиций, культур и национальных игр.