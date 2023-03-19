Общество становится политически активным – 87-летняя жительница Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Выборы в депутаты Мажилиса Парламента РК и маслихатов проходят по Жамбылской области, в которых активно участвуют избиратели разных возрастных категорий, передает корреспондент МИА «Казинформ.

Жительнице Тараза Оксане Васильевне Мамашевой 87 лет, она проголосовала на избирательном участке №39. Ветеран труда поделилась своим мнением, отметив, что общество становится политически активным.

«Очень удивляет такое большое количество кандидатов в Мажилис Парламента и в маслихаты. Причем кандидаты представляют разные партии, разные политические направления. Много самовыдвиженцев. С одной стороны, это радует. Это говорит о том, что общество наше становится политически активным. С другой стороны, хочется надеяться, что граждане выберут тех, кто действительно что-то полезное для общества будет делать. Надеемся, что в политику придут люди, которые будут поддерживать курс нашего Президента и осуществлять предложенные им реформы», - сказала она.

По данным избирательной комиссии по Жамбылской области, на территории региона сегодня открылись 499 территориальных избирательных участков, в Таразе - 125.

Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов.



