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    Общественный транспорт в день выборов будет работать бесплатно в Атырау

    17 Ноября 2022, 22:05

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 20 ноября общественный транспорт в Атырау будет перевозить людей бесплатно независимо от цели их поездки, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

    «Общественный транспорт будет курсировать по всем направлениям в областном центре и в пригородных поселках», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров сообщил, что казахстанцы могут предъявить электронную версию документа в избирательных участках в день голосования. Если избиратель не имеет постоянной прописки или регистрации по месту проживания в силу независящих от него обстоятельств, его могут зарегистрировать на избирательном участке для голосования.

    Также бесплатный проезд в общественном транспорте будет в Астане, Семее, Петропавловске, Караганде.

    Внеочередные выборы Президента РК состоятся 20 ноября.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Транспорт Выборы Регионы Атырау Президентские выборы - 2022
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