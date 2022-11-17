Общественный транспорт в день выборов будет работать бесплатно в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 20 ноября общественный транспорт в Атырау будет перевозить людей бесплатно независимо от цели их поездки, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

«Общественный транспорт будет курсировать по всем направлениям в областном центре и в пригородных поселках», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров сообщил, что казахстанцы могут предъявить электронную версию документа в избирательных участках в день голосования. Если избиратель не имеет постоянной прописки или регистрации по месту проживания в силу независящих от него обстоятельств, его могут зарегистрировать на избирательном участке для голосования.

Также бесплатный проезд в общественном транспорте будет в Астане, Семее, Петропавловске, Караганде.

Внеочередные выборы Президента РК состоятся 20 ноября.



