Общественный совет Астаны раскритиковал работу платных автопарковок

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Общественный совет столицы одобрил проект поправок в Постановление акимата «Об утверждении Правил пользования коммунальными платными автопарковками (паркингами) на территории города Астаны», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«От ветеранов, участвовавших в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, поступила просьба о решении вопроса о включении их в число льготных категорий граждан. Мы должны внести поправки в правила пользования автопарковками. Мы ставим перед вами два вопроса. Первый – изменить название «инвалид» на «лицо с инвалидностью», название «дети-инвалиды» на «дети с инвалидностью». Второй – включить в число льготных категорий граждан ветеранов, участвовавших в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС», – сказал заместитель руководителя ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны» Ержан Диханбаев.

Члены Общественного совета высказали замечания по работе коммунальных платных автопарковок. Директор ТОО «V-Technology» Василий Петрущак сообщил, что ему было поручено сделать заключение по данному проекту.

«В начале 2017 года ТОО «Парковочное пространство Астаны» инициировало проект государственно-частного партнерства «Создание, эксплуатация и управление платным парковочным пространством города Астаны». Этот проект должен был снизить количество нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств, а также число паркующихся на длительное время в местах повышенного спроса на парковки. На самом деле ситуация стоит иным образом, даже наоборот. Платные парковки провоцируют нарушения правил стоянки и остановки транспортных средств», – сказал Василий Петрущак.

По его словам, в местах расположения детских садов и других местах повышенного спроса на парковки, если там установлены паркоматы, возникает транспортный коллапс. Кроме того, на территориях, где расположены транспортные карманы, уборку производят работники различных объектов бизнеса, но не сотрудники парковок.

Василий Петрущак также сообщил, что от платных парковок в распоряжение компании поступает 95% платежей, а в бюджет только 5%. Не выплачивается корпоративный подоходный бюджет. Жители города и предприниматели испытывают дискомфорт от наличия платных парковок. Жители домов, приехав на обед, не могут поставить свои машины во дворе, вынуждены оставлять авто на парковках и платить деньги.

Аналогичную оценку работе платных парковок дали и некоторые другие члены Совета.

Представитель ТОО «Парковочное пространство Астаны» привел ряд оправданий в свою пользу, а также заявил, что налоги выплачиваются компанией в полном объеме.

После обсуждения члены Совета одобрили проект поправок и предложили включить кого-нибудь из них в состав комиссии Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, которая должна будет заниматься изучением существующих вопросов.



