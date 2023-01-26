Общественный совет Антикора в 2022 году выявил более 1 тысячи рисковых закупок

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Общественный совет Агентства по противодействию коррупции РК в 2022 году выявил более одной тысячи рисковых закупок. Об этом сообщил член Общественного совета Агентства Дидар Смагулов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наша организация была создана неравнодушными гражданами в поддержку платформы «Әділдік» первой предвыборной программы от 2019 года Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, в которой обозначена важность объединения усилий государства и граждан в борьбе с коррупцией, усиления общественного контроля в данном направлении. Наши основные задачи – это оказание бесплатной юридической помощи гражданам во взаимодействии с государством, поддержка антикоррупционной политики Главы государства и работа с госорганами по противодействию коррупции. Противодействие коррупции – это деятельность которая должна осуществляться независимо», – сказал Д. Смагулов.

По его словам, Общественный совет не получает никакого финансирования из бюджета, ни от Агентства, ни от министерств, ни от местных исполнительных органов, что позволяет Совету выстраивать равные партнерские отношения. Организация существует за счет средств частных фондов. В настоящее время во всех регионах Казахстана действуют филиалы Совета. За прошлый год оказана бесплатная юридическая помощь для 2 500 граждан, а всего в организацию поступило более пяти тысяч обращений. Большинство из них были связаны с подозрениями на коррупцию при строительстве объектов и осуществлении государственных закупок. Всего за прошлый год выявлено более одной тысячи рисковых закупок, на сумму более 20 млрд тенге. Наибольшее количество среди них занимают нарушения процедур госзакупок, за которые предусмотрена дисциплинарная и административная ответственность. Всего, по итогам 2022 года, по обращениям Общественного совета к дисциплинарной ответственности привлечено 183 должностных лица.



