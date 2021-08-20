Общественники о законе о мирных собраниях: у казахстанцев есть широкая возможность проявить гражданскую позицию

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По мнению автора доклада «Обзор действия нового закона о мирных собраниях» Найли Альмухамедовой, закон позволит казахстанцам проявить собственную гражданскую позицию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По ее словам, доклад подготовлен, чтобы посмотреть, как на самом деле действует новый закон о мирных собраниях: как он повлиял на проведение митингов, пикетов, шествий в стране.

«Это аналитический документ, цель которого - проанализировать действия нового закона о мирных собраниях с учетом рекомендаций общественников, членов Национального совета. В документе также представлена краткая хронология и анализ реализации положений принятых норм в контексте проведенных мирных собраний за прошлый год. В частности, в рамках Национального совета общественного доверия Глава государства объявил о своем пакете политических реформ. Там же было дано поручение разработать новый закон по организации мирных собраний. Закон принят. Если раньше для организации всех собраний нужно было получать разрешение от государственных органов, то теперь, согласно новому закону, достаточно отправить уведомление в государственные органы исполнительной власти. Следовательно, изменились нормы для проведения мирных собраний. Кроме того, всем мирным собраниям были даны отдельные определения (митинг, пикет, собрание, шествие, демонстрация). Права и компетенция участвующих в нем лиц определены в новом законе. В прошлом законе это не предусматривалось», - сказала аналитик.

С момента вступления в силу закона «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан» в июне прошлого года было проведено свыше 500 мирных собраний.

По словам автора доклада, благодаря новому закону митинги становятся привычной нормой общественной жизни казахстанцев.

«Действие нового закона предоставляет гражданам более широкие возможности для проявления собственной гражданской позиции. Помимо того, действия представителей правоохранительных органов стали более корректными и обеспечивают правопорядок во время мирных собраний. Таким образом, в обществе формируется новая культура проведения митингов», - подчеркнула Н. Альмухамедова.

Напомним, в Алматы проходит экспертное обсуждение итогов первого года действия закона о мирных собраниях.

Высоко оценили эффективность нового закона политолог Марат Шибутов и депутат Мажилиса Айдос Сарым.

«Можно сказать, что та самая либерализация произошла, и подтверждается это гигантским ростом политической активности: там и феминистки, там и защитники животных, борцы с точечной застройкой, жертвы финансовых пирамид, все постепенно переходят к публичному выражению мнения», - сказал Марат Шибутов.

Айдос Сарым отметил, что все вопросы, связанные с проведением митингов сегодня уже отработаны и отрегулированы.