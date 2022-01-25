Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Общественники мониторят цены на продукты питания в Мангистауской области

    25 Января 2022, 22:20

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по стабилизации цен на рынке социально значимых продовольственных товаров. В связи с этим, во всех селах Тупкараганского района Мангистауской области создана мониторинговая группа «Народный контроль» с участием лидеров общественного мнения, общественных объединений, проектного офиса «Адалдық алаңы» Тупкараганского района, а также с участием заинтересованных государственных органов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    С участием специальной группы из сельского округа Сайын Шапагатов и села Акшукур проведен мониторинг по регулированию цен на 19 видов социально значимых продовольственных товаров в торговых точках, расположенных на территории населенного пункта.

    В ходе мониторинга были выявлены факты завышения торговых надбавок на продукты питания и другие недостатки.

    Мониторинговая группа также провела разъяснительную работу по соблюдению размера торговой надбавки (не более 15%) на социально значимые продовольственные товары в соответствии с пунктом 1 статьи 90 Предпринимательского кодекса РК и пунктом 7-1 статьи 8 Закона РК «О регулировании торговой деятельности».

    Напомним, акимат города Актау совместно с общественниками проводит мониторинг цен на продукты питания в небольших магазинах, расположенных возле жилых домов и в селе Умирзак.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Экономика Цены и тарифы Мангистауская область Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Подросток утонул в Мангистауской области во время отдыха с одноклассниками
    Достигнуто соглашение о трудоустройстве бывших работников «БерАли»
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде