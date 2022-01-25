Общественники мониторят цены на продукты питания в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по стабилизации цен на рынке социально значимых продовольственных товаров. В связи с этим, во всех селах Тупкараганского района Мангистауской области создана мониторинговая группа «Народный контроль» с участием лидеров общественного мнения, общественных объединений, проектного офиса «Адалдық алаңы» Тупкараганского района, а также с участием заинтересованных государственных органов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

С участием специальной группы из сельского округа Сайын Шапагатов и села Акшукур проведен мониторинг по регулированию цен на 19 видов социально значимых продовольственных товаров в торговых точках, расположенных на территории населенного пункта.

В ходе мониторинга были выявлены факты завышения торговых надбавок на продукты питания и другие недостатки.

Мониторинговая группа также провела разъяснительную работу по соблюдению размера торговой надбавки (не более 15%) на социально значимые продовольственные товары в соответствии с пунктом 1 статьи 90 Предпринимательского кодекса РК и пунктом 7-1 статьи 8 Закона РК «О регулировании торговой деятельности».

Напомним, акимат города Актау совместно с общественниками проводит мониторинг цен на продукты питания в небольших магазинах, расположенных возле жилых домов и в селе Умирзак.